Vecinos alertaron que tres personas, entre ellas un menor de edad, habrían sido arrastradas por la corriente del río Chimoré mientras intentaban mantenerse a flote sujetándose de un tronco.

De acuerdo con los primeros testimonios, se trataría de dos personas adultas y un menor, quienes fueron observados desplazándose por el río sin poder salir del agua.

Los pobladores señalaron que las tres personas pasaron por inmediaciones del puente Chimoré, donde habrían pedido auxilio mientras la corriente continuaba arrastrándolas.

Según los vecinos, las personas fueron vistas sujetándose de un palo o tronco que flotaba en el río.

El reporte ubica el avistamiento cerca del sector donde se realizan trabajos de construcción de gaviones, estructuras destinadas a proteger las riberas frente a la erosión.

La situación generó preocupación entre los habitantes, quienes solicitaron apoyo inmediato para ubicar y auxiliar a las personas afectadas.

Por el momento, no se conoce la identidad de los tres involucrados ni las circunstancias en las que habrían terminado en el río.

Ante la emergencia, los pobladores hicieron un llamado para que personal especializado pueda acudir al sector y realizar las labores de búsqueda y rescate que correspondan.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas por posibles crecidas y desbordamientos en varias cuencas, incluidas las de los ríos Chapare, Ichilo y otras zonas del departamento de Cochabamba. Los avisos están vigentes durante esta semana de noviembre.