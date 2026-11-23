A partir de 2027, el esquema nacional de vacunación tendrá modificaciones destinadas a ampliar la protección de los bebés desde sus primeras horas de vida e incluso antes de nacer, mediante la inmunización de las mujeres embarazadas.

El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), anunció cuatro cambios fundamentales que buscan fortalecer la prevención de enfermedades, mejorar la cobertura y simplificar la aplicación de las vacunas.

La ministra de Salud, Marcela Flores Zambrana, explicó que la actualización responde a una evaluación técnica realizada por especialistas nacionales y autoridades sanitarias.

Las modificaciones fueron anunciadas oficialmente el 17 de noviembre de 2026 y se prevé su implementación durante los primeros meses de 2027.

Nuevo esquema de vacunación previsto para 2027

1. Hepatitis B desde el nacimiento

Se incorporará una dosis específica para recién nacidos, preferentemente durante las primeras horas de vida, con el objetivo de prevenir la transmisión del virus de madre a hijo.

2. Hexavalente en reemplazo de la pentavalente

Protegerá contra difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, combinando seis componentes en una inyección.

Foto de referencia Ministerio de Salud.

3. Tdap para mujeres embarazadas

Se prevé su aplicación entre las semanas 27 y 36 de gestación, para proteger a los recién nacidos especialmente contra la tosferina durante sus primeros meses.

4. Ajuste de la vacuna contra el neumococo

Se redistribuirán los momentos de aplicación de las dosis para favorecer la respuesta inmunológica y mejorar la protección contra infecciones neumocócicas.

Uno de los cambios más importantes será la administración de la vacuna contra la hepatitis B al momento del nacimiento.

Actualmente, la protección contra esta enfermedad está contemplada dentro de la vacuna pentavalente que reciben los niños durante sus primeros meses.

Con la actualización prevista, los recién nacidos podrán recibir una dosis monovalente de forma temprana, preferentemente durante las primeras horas de vida.

Esta medida busca reducir el riesgo de transmisión perinatal del virus de la hepatitis B, una infección que puede provocar complicaciones hepáticas a largo plazo.

Imagen de referencia Istock.

Otra de las novedades será la incorporación de la vacuna hexavalente, que reemplazará a la pentavalente utilizada en el calendario infantil.

La nueva formulación combina seis componentes de protección, al integrar la inmunización contra la poliomielitis con las enfermedades ya cubiertas por la pentavalente.

De esta manera, los niños podrán recibir protección contra seis enfermedades mediante una sola inyección, reduciendo el número de pinchazos necesarios en las visitas correspondientes.

Los reportes técnicos señalan que este cambio está previsto para las aplicaciones de los dos, cuatro y seis meses de edad.

El esquema incorporará la vacuna Tdap, dirigida a mujeres embarazadas.

Imagen de referencia Istock.

Su aplicación está prevista entre las semanas 27 y 36 de gestación, con el objetivo de generar anticuerpos maternos que puedan transferirse al bebé a través de la placenta.

Esta protección es especialmente importante frente a la tosferina o coqueluche, una enfermedad respiratoria que puede ocasionar complicaciones graves durante los primeros meses de vida.

El Ministerio de Salud informó que el proceso contempla capacitación al personal sanitario, organización logística, fortalecimiento de la cadena de frío y actualización de los sistemas de registro.