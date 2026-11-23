El Ministerio de Salud determinó reforzar los protocolos de vigilancia epidemiológica y bioseguridad en todo el territorio nacional tras confirmarse en Argentina la circulación de una nueva variante del COVID-19 denominada PJ 2.1, perteneciente al linaje Ómicron del virus SARS-CoV-2.

La medida preventiva busca fortalecer el monitoreo sanitario en puntos estratégicos de ingreso al país, especialmente en aeropuertos y pasos terrestres limítrofes con el país vecino, ante la confirmación de un brote en esa nación.

De acuerdo con la explicación técnica de la médico epidemióloga Rayza Laura, en Argentina ya se han confirmado tres contagios con esta nueva subvariante, destacando el grupo etario de los pacientes afectados, aunque aclaró que los organismos internacionales mantienen una evaluación controlada del fenómeno.

"Efectivamente, en Argentina se han detectado tres casos de la variante PJ 2.1, que es un linaje del Ómicron del SARS-CoV-2. Son casos confirmados en dos bebés y un adulto mayor, y eso es lo que llama la atención. Sin embargo, el 19 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos ha indicado que tiene un bajo riesgo a nivel mundial", precisó la especialista.

Pese al bajo nivel de riesgo global reportado por la OMS, la epidemióloga subrayó la necesidad de extremar las barreras de control sanitario en las zonas de mayor flujo migratorio y comercial con Argentina.

"Como país, lo que nosotros tenemos que hacer es reforzar los protocolos de bioseguridad en los puntos fronterizos, en los aeropuertos y a nivel terrestre, en Bermejo y Yacuiba; tenemos que reforzar esos puntos fronterizos", enfatizó Laura.

Las autoridades de salud mantienen activo el sistema de alerta y seguimiento epidemiológico para detectar oportunamente cualquier caso sospechoso e impedir la propagación de la variante en el país.