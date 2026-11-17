La hidroterapia de colon es una alternativa que algunas personas consideran para tratar el estreñimiento crónico y las molestias digestivas. La médico general Patricia Gutiérrez explicó en qué consiste este procedimiento, cómo se realiza y qué precauciones deben tomarse antes de someterse al tratamiento.

La especialista señaló que el estreñimiento es un problema frecuente y que puede estar relacionado con la alimentación, los hábitos cotidianos y la falta de hidratación.

Según explicó, la hidroterapia consiste en una irrigación del colon mediante una cánula que se introduce por vía rectal. El procedimiento utiliza agua ultrafiltrada, atemperada y con ozono, que ingresa con presión controlada para facilitar la evacuación de las heces acumuladas.

"El agua que usamos es ultrafiltrada, atemperada, con presión y con ozono", explicó Gutiérrez, quien indicó que el procedimiento dura entre 40 y 45 minutos.

La especialista señaló que, de acuerdo con su experiencia, el tratamiento puede ayudar a aliviar molestias como la inflamación abdominal, los gases y el malestar digestivo. También recomendó el consumo de probióticos después del procedimiento para contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

¿Quiénes pueden realizarse la hidroterapia?

Gutiérrez indicó que no todas las personas son aptas para este procedimiento. Según explicó, puede realizarse a partir de los 12 años, pero está contraindicado durante el embarazo y en personas con cáncer de colon, hemorroides activas o sangrado activo.

Por ello, insistió en la importancia de una valoración médica antes de iniciar el tratamiento, especialmente cuando existen enfermedades o molestias digestivas que requieren diagnóstico.

Durante la entrevista también aclaró que la hidroterapia de colon no es lo mismo que una colonoscopia. Mientras la segunda es un procedimiento diagnóstico que permite observar el interior del intestino y detectar posibles patologías, la hidroterapia tiene como finalidad la limpieza intestinal.

Costo y cuidados posteriores

La médico informó que el costo de una sesión es de Bs 300 y que la cantidad de sesiones depende de la evaluación de cada paciente. Asimismo, recomendó cuidar la alimentación después del procedimiento y mantener una dieta blanda durante tres o cuatro días.

Gutiérrez también explicó que la hidroterapia es considerada una terapia alternativa y no sustituye la evaluación ni los tratamientos médicos necesarios para otras enfermedades digestivas.

Finalmente, la especialista invitó a quienes requieran información o deseen agendar una consulta a comunicarse mediante las redes sociales de Nutrimedical.bo o al número 761-99076.