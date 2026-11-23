La Policía Boliviana aseguró que mantiene desplegados sus equipos de búsqueda para localizar y aprehender a la exfiscal Delmy Guzmán. Sin embargo, el comandante departamental de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, reconoció que cuando existía la posibilidad de detenerla no se contaba con el mandamiento de aprehensión correspondiente.

La declaración surgió durante un contacto con los medios de comunicación, cuando los periodistas consultaron sobre las acciones policiales para dar con el paradero de la exautoridad del Ministerio Público y las razones por las que no fue aprehendida anteriormente.

“Nos desplegamos todos los órganos de búsqueda, sí, estamos en la búsqueda de estas personas, evidentemente se le traslada también la pregunta al señor fiscal departamental (Jimmy Fernando López Rojas) que, a su debido momento, cuando han tenido contacto con ellas, se deberían aplicar la aprehensión correspondiente”, manifestó Fernández.

El jefe policial explicó que la actuación de los efectivos depende de la existencia de una orden judicial, documento que debe llegar a manos de la institución para que se proceda con la ejecución de la medida.

“A nosotros en el momento que nos llega el mandamiento de aprehensión, nosotros procedemos a la búsqueda y a la ejecución de la misma”, agregó.

Ante esta explicación, una periodista consultó directamente si la orden había sido emitida con retraso, tomando en cuenta que anteriormente habría existido la posibilidad de ejecutar la aprehensión.

“Evidentemente, cuando se podía aprehenderla, no había el mandamiento correspondiente. Ahora que se emite el mandamiento correspondiente, evidentemente es trabajo de la Policía y estamos en búsqueda de la persona”, respondió el comandante.

La afirmación pone nuevamente la atención sobre el momento en que se emitió la orden de aprehensión y las actuaciones que se realizaron cuando la exfiscal habría tenido contacto con autoridades del Ministerio Público.

Fernández insistió en que la institución policial tiene la tarea de ejecutar el mandamiento una vez recibido y aseguró que los operativos de búsqueda continúan para dar con el paradero de Guzmán.

“Nosotros seguimos en la búsqueda de ella, la localización y posterior aprehensión”, concluyó.