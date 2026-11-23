Las personas que buscan conocer si forman parte del programa PEPE II pueden realizar una consulta en línea mediante el portal oficial de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Para conocer si están incluidos en la lista de beneficiarios, deben escanear el código QR y seguir las indicaciones de la plataforma.

El procedimiento también está disponible en la página web www.gestora.bo, donde deben seleccionar el ícono del PEPE II.

Una vez dentro del sistema, los interesados tendrán que introducir su número de carnet de identidad y fecha de nacimiento para conocer si les corresponde recibir este beneficio.

La consulta puede realizarse desde un teléfono celular u otro dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de acudir a las oficinas de la Gestora.