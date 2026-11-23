Una emotiva escena, atribuida al Campeonato Nacional Infantil de Ciclismo desarrollado este fin de semana en Tarija, comenzó a llamar la atención en redes sociales.

En las imágenes descritas en la publicación, se observa a un pequeño ciclista que avanza sobre su bicicleta durante la competencia, mientras su padre corre a su lado, por fuera de la vía, para brindarle ánimo y motivarlo a continuar.

El hombre acompaña el recorrido de su hijo y procura mantenerse cerca de él mientras el niño sigue pedaleando.

Lo que para muchos era una competencia deportiva se convirtió en una muestra del apoyo que los padres pueden brindar a sus hijos.

Mientras el pequeño concentraba sus esfuerzos en avanzar sobre la bicicleta, su papá hacía lo propio corriendo a un costado del trayecto.

El gesto fue destacado por usuarios de redes sociales, quienes interpretaron la escena como una demostración de amor, entrega y acompañamiento familiar.