La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo 2026 ya comenzó. El próximo 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, se celebrará la gran final de uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

Más de 120 representantes de distintos países sueñan con conquistar la corona, suceder a Fátima Bosch y convertirse en la nueva soberana universal. Sin embargo, alcanzar este título no solo significa llevarse los aplausos y el reconocimiento internacional: también implica acceder a un atractivo paquete de beneficios económicos y profesionales.

La ganadora tendrá el honor de portar la corona denominada "El Resplandor de un Legado Eterno", una joya que representa la evolución y permanencia de la organización. Pero ¿cuánto dinero recibirá y qué otros privilegios tendrá durante su año como reina?

Uno de los aspectos que más despierta curiosidad es la recompensa económica. Según reportes difundidos sobre el certamen, la nueva Miss Universo recibiría un premio en efectivo cercano a los 250 mil dólares.

A esta cifra se sumaría una asignación mensual estimada en 50 mil dólares durante su año de reinado. Estos recursos estarían destinados a respaldar sus actividades oficiales, compromisos institucionales y responsabilidades como representante internacional de la organización.

De esta manera, la corona no solo representa prestigio y reconocimiento, sino también una oportunidad para impulsar su carrera profesional a escala mundial.

Los beneficios también incluyen una residencia temporal en un exclusivo departamento en Nueva York, ciudad desde la que la reina podrá coordinar parte de sus actividades oficiales.

Foto archivo - corona 2026.

Su agenda estará marcada por entrevistas, eventos benéficos, campañas internacionales y apariciones públicas. Además, tendría cubiertos gastos relacionados con vuelos, hospedaje y logística para cumplir sus compromisos y representar a la organización en diferentes países.

Ser Miss Universo también implica estar bajo la mirada del mundo. Por eso, durante su reinado, la ganadora contará con el respaldo de profesionales especializados en imagen, moda y belleza.

Entre los beneficios mencionados se encuentran los servicios de estilistas, maquilladores, asesores de imagen y especialistas en moda, quienes la acompañarán en sus diferentes presentaciones públicas.

El 21 de noviembre está previsto el tradicional desfile de traje nacional, una de las presentaciones más esperadas por los seguidores del concurso, en la que cada representante exhibirá elementos de la cultura y las tradiciones de su país.

Posteriormente, el 22 de noviembre se desarrollará la competencia preliminar, una instancia clave para que el jurado evalúe a las aspirantes antes de la elección definitiva.

La expectativa está puesta en conocer quién será la mujer que conquistará la corona, se llevará los beneficios del reinado y comenzará una nueva etapa bajo los reflectores del mundo.