El impacto cultural de Grand Theft Auto VI y su característica estética basada en el estado ficticio de Leonida generan una demanda creciente de avatares personalizados con el estilo visual de Rockstar Games.

Afortunadamente para muchos fanáticos del juego, la integración nativa de Meta AI dentro de WhatsApp permite ejecutar esta transformación gráfica de manera directa, eludiendo la necesidad de descargar aplicaciones de terceros, pagar suscripciones o comprometer la privacidad cediendo imágenes a servidores desconocidos.

La eficiencia de este método radica en procesar la generación de la imagen en el mismo entorno donde se configurará el perfil. A continuación, se detalla el procedimiento técnico para ejecutar la conversión utilizando parámetros de inteligencia artificial generativa.

1. Acceso a la interfaz de Meta AI

El modelo de inteligencia artificial de la compañía opera como un contacto nativo dentro de WhatsApp. En la pantalla principal de chats, localice el ícono del anillo iridiscente (azul y violeta) posicionado en la barra de búsqueda o en el menú inferior, o inicie una nueva conversación y seleccione “Meta AI”. Asegúrese de que la aplicación esté actualizada a su última versión para garantizar el soporte de procesamiento de imágenes.

2. Selección de la fotografía base

Para que el algoritmo conserve la identidad estructural del usuario, la imagen de referencia debe cumplir con criterios técnicos básicos. Seleccione una fotografía tipo retrato o de cuerpo completo, con iluminación frontal uniforme y el rostro completamente visible. Las imágenes con sombras duras, ángulos picados o baja resolución obligan a la IA a inventar facciones, reduciendo el parecido físico en el resultado final.

3. Inyección de la imagen y el prompt

Dentro de la conversación con Meta AI, presione el ícono de adjuntar (clip o cámara) y cargue la fotografía seleccionada. En el cuadro de texto del mismo mensaje, copie y pegue la siguiente instrucción técnica de manera textual. Este prompt contiene los parámetros exactos de renderizado, iluminación y colorimetría necesarios para emular las clásicas pantallas de carga de la franquicia:

“Usa la imagen adjunta como referencia y transforma a la persona en un personaje del videojuego GTA 6. Utiliza el estilo artístico clásico de las pantallas de carga de Rockstar Games: ilustración digital en 2D, sombreado suave tipo cómic, colores vibrantes de alto contraste y trazos definidos. El ambiente debe tener una estética de Vice City / Miami, con iluminación de atardecer, tonos neón (rosas, púrpuras y cian), y un fondo desenfocado con palmeras. Mantén los rasgos faciales reconocibles de la foto original”.

4. Detalles finales y configuración del perfil

Meta AI procesará la carga y entregará la imagen renderizada en cuestión de segundos. Si el resultado requiere modificaciones, el usuario puede enviar comandos de texto correctivos en el mismo chat (por ejemplo: “ajusta el color del cabello a negro” o “elimina los anteojos”). Una vez obtenida la versión definitiva, guarde la imagen en el almacenamiento local del dispositivo.

Fuente: Infobae.