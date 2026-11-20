Los trucos de Grand Theft Auto 6 no están disponibles desde el inicio del juego. A diferencia de anteriores entregas de la saga, Rockstar Games condicionó su desbloqueo al avance de la historia y al cumplimiento de desafíos específicos dentro de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida donde transcurre la aventura de Jason Duval y Lucia Caminos.

Según el portal Infobae, que cita guías especializadas de PC Gamer y GamesRadar+, para acceder al menú de trucos primero es necesario completar las 91 misiones de la campaña principal y ver los créditos finales. Después, cada código debe desbloquearse de manera individual mediante determinados retos.

¿Cómo activar los trucos en GTA 6?

Una vez desbloqueada esta función, los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X|S deben seguir estos pasos:

Presionar ARRIBA en la cruceta para abrir el teléfono del personaje. Mantener presionado L1 en PS5 o LB en Xbox. Pulsar R1 en PS5 o RB en Xbox. Introducir la secuencia de direcciones correspondiente al truco que se desea activar.

Antes de utilizar los códigos, es importante guardar el progreso. Infobae advierte que activar cualquier truco deshabilita los trofeos, los logros y la posibilidad de guardar la partida durante esa sesión. Además, estas funciones no están disponibles en GTA Online.

La portada de Grand Theft Auto VI para PlayStation. Foto: RR.SS.

Trucos de dinero, combate y munición

Entre los códigos disponibles se encuentran opciones para conseguir dinero, aumentar la concentración, obtener blindaje y disponer de munición infinita. Sin embargo, no existe un truco de dinero infinito entre los códigos detallados: el de dinero permite conseguir 250.000 dólares y se desbloquea al terminar la historia.

Conseguir 250.000 dólares: ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA. Se desbloquea al terminar la historia. El dinero no se conserva como progreso normal porque no se puede guardar la partida después de activar un truco.

Subir el nivel de búsqueda general: IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA. Se desbloquea tras perder un nivel de tres estrellas 25 veces.

Subir el nivel de búsqueda policial: IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ARRIBA. Se desbloquea tras perder un nivel de tres estrellas 50 veces.

Concentración infinita: ABAJO, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Se desbloquea al terminar la historia.

Blindaje corporal: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO. Se desbloquea tras completar 100 entrenamientos.

Munición al máximo: ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA. Se desbloquea al ganar 25 medallas de bronce en campos de tiro.

Munición infinita: ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ABAJO. Se desbloquea al ganar 25 medallas de plata en campos de tiro.

Disparar sin recargar: ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA. Se desbloquea al ganar 25 medallas de oro en campos de tiro.

Fuerza de ataque: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, ABAJO. Los golpes y disparos lanzan a los objetivos. Se desbloquea al terminar la historia.

Bolas explosivas: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Los balones deportivos explotan. Se desbloquea tras dañar a 20 enemigos con explosivos.

Fuerza vehicular: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO. Los choques lanzan a los objetivos. Se desbloquea tras matar a 25 enemigos con un vehículo.

Personajes, vehículos y escenas de acción de Grand Theft Auto 6. Foto: RR.SS.

Códigos para hacer aparecer vehículos

El juego también permite desbloquear vehículos mediante secuencias específicas:

Moto Maibatsu Boomazoom: IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA. Se desbloquea tras completar cinco desafíos de compras.

Camión de bomberos MTL Pumper: IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA. Se desbloquea tras descubrirlo en el menú de Progreso.

Topadora HVY Bulldozer: IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, ABAJO. Se desbloquea tras descubrirla en el menú de Progreso.

Trucos para cambiar el clima y los filtros visuales

También hay códigos para modificar las condiciones climáticas y la apariencia del juego:

Cambiar el clima: ABAJO, DERECHA, ARRIBA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, DERECHA. Se desbloquea al terminar la historia.

Filtro Cataclismo: ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA. Aplica un efecto de humo turbio y se desbloquea tras descubrir el vehículo Vamos de Martha en el menú de Progreso.

Filtro Casa de muñecas: ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA. Ofrece colores intensos y se desbloquea tras pasar ocho horas de juego con la pareja protagonista.

Filtro Vieja Gloria: ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA. Da una apariencia de televisión antigua y se desbloquea tras robar 50 tiendas junto a la pareja protagonista.

De esta manera, los trucos de GTA 6 requieren completar la campaña y superar diferentes desafíos antes de poder utilizarlos. Además, su activación implica perder temporalmente el acceso a los logros y al guardado de la partida.