WhatsApp continúa acelerando su ritmo de actualizaciones para consolidar su liderazgo entre los más de 3.000 millones de usuarios que utilizan la aplicación a nivel global. En su más reciente movimiento, el servicio de mensajería propiedad de Meta ha incrementado de manera significativa la capacidad de sus chats grupales, elevando el tope máximo de 1.024 a 1.500 integrantes.

Según reportes del portal especializado WABetaInfo, esta expansión responde a la necesidad de dar cabida a organizaciones y colectivos de mayor tamaño dentro de un mismo espacio de conversación. Si bien el límite anterior ya permitía articular grupos numerosos, las comunidades más extensas seguían enfrentando restricciones para reunir a todos sus miembros en un solo chat sin tener que fragmentarse.

Aunque la medida abre la puerta a conversaciones más amplias y participativas, también plantea el desafío de evitar que los entornos excesivamente concurridos se vuelvan caóticos. Para contrarrestar este efecto, WhatsApp se apoya en herramientas incorporadas recientemente que facilitan la moderación y el orden, como la opción de fijar mensajes clave en la parte superior del chat y la función que permite compartir el historial reciente con los nuevos integrantes que se suman a la conversación.

Dos teléfonos muestran la función de WhatsApp para agregar miembros a un grupo de hasta 1.500 participantes.

Las claves de la nueva actualización

Aplicación automática: El nuevo límite de 1.500 participantes no es exclusivo para los chats creados a partir de ahora; los grupos ya existentes se actualizarán de forma automática sin que los administradores deban realizar ajustes manuales.

Alcance en Comunidades: La ampliación también abarca a los grupos integrados dentro de la función de Comunidades de la plataforma.

Despliegue multiplataforma: La función ya ha iniciado su distribución tanto en la versión para iOS como en la de Android.

Al tratarse de un lanzamiento gradual a nivel mundial, es posible que algunos usuarios aún no visualicen la nueva capacidad en sus dispositivos. No obstante, se prevé que el despliegue se complete en el transcurso de los próximos días hasta alcanzar a la totalidad de las cuentas activas.