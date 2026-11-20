La cantante colombiana Shakira y el empresario argentino Antonio de la Rúa no han retomado su relación sentimental, según confirmó oficialmente el publicista de la intérprete ante los recientes rumores que circularon en redes sociales y medios internacionales.

En declaraciones brindadas a la revista Hola, el representante Tomás Palacios desmintió el supuesto regreso amoroso y puntualizó que “su cercanía viene dada porque se ha intensificado su relación laboral, no la romántica”.

Las versiones sobre una posible reconciliación surgieron tras el agradecimiento público que la barranquillera dedicó a su expareja en el evento Macondo Park y cobraron mayor fuerza luego de que un testigo asegurara al programa Vamos a ver haberlos visto besándose durante una cena.

No obstante, Palacios rechazó categóricamente que la expareja fuera sorprendida en actitudes románticas y reiteró que el contacto frecuente entre ambos obedece exclusivamente a compromisos de trabajo.

Un vínculo estrictamente profesional y de afecto

Sobre el rol que desempeña el argentino en esta nueva etapa profesional de la estrella latina, el vocero destacó que el empresario “ha participado de manera muy activa” en los conciertos que la artista ofreció recientemente en Madrid.

Asimismo, Palacios subrayó la cordialidad que persiste entre quienes fueron pareja durante más de una década, afirmando textualmente que ambos “se tienen mucho cariño”.

La intérprete de ‘Loba’ y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa iniciaron un recordado noviazgo en el año 2000 en Buenos Aires, etapa en la que él gestionó negocios clave para su proyección global e inspiró temas como ‘Día de enero’.

Tras anunciar su ruptura en enero de 2011 y atravesar disputas legales por temas financieros, hoy mantienen una alianza estrictamente laboral respaldada por la vocería oficial de la cantante.