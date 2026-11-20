Los fanáticos de Rápido y Furioso podrían llevarse una sorpresa al recorrer las calles de Grand Theft Auto VI: el mítico Mitsubishi Eclipse verde que conducía Brian O’Conner, personaje interpretado por Paul Walker, tiene una versión dentro del mundo abierto de Rockstar Games.

El vehículo aparece en el videojuego con otro nombre: Maibatsu Penumbra FF de 1997, debido a los derechos de autor. Sin embargo, su diseño recuerda al deportivo de la primera película de la saga e incluye una matrícula que hace referencia a uno de sus diálogos más populares, según el portal El Heraldo.

El vehículo está ubicado en Vice Beach, dentro de una propiedad junto a la carretera que atraviesa Isla Vespucci. Los jugadores podrán encontrarlo estacionado en una mansión e incorporarlo a su colección.

Para conseguirlo será necesario avanzar hasta el capítulo 2 de la historia, cuando se desbloquean las herramientas para acceder a determinados vehículos y los garajes para almacenarlos.

Una vez en el lugar, los jugadores pueden llevarse el automóvil sin provocar una persecución policial inmediata ni recibir estrellas de búsqueda al abandonar la propiedad.

¿Cuánto cuesta conservarlo?

Después de conseguir el Maibatsu Penumbra FF, será necesario llevarlo a un taller Pay 'n' Spray. Allí aparecerán dos alternativas:

Venderlo por 6.750 dólares: permite obtener dinero rápidamente.

Registrarlo a nombre del protagonista por 1.850 dólares: permite conservarlo y utilizarlo durante el resto de la aventura.

La segunda opción es la indicada para quienes quieran mantener el deportivo en su garaje.

Un guiño para los fanáticos de Rápido y Furioso

Además de su parecido con el Mitsubishi Eclipse de Brian O’Conner, el Maibatsu Penumbra FF destaca por sus prestaciones, ya que está preparado para competir en carreras nocturnas por las calles de Leonida.

Así, el videojuego incorpora una referencia a uno de los automóviles más recordados de la saga cinematográfica protagonizada por Paul Walker.