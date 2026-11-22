A sus 42 años, esta mujer argentina asegura que nunca dejó de amar a Serafín, aquel joven que conoció cuando tenía 19 años y que, pese al paso del tiempo, continúa ocupando un lugar especial en su corazón.

Su historia, publicada por el medio argentino Infobae, relata un romance marcado por encuentros inesperados, separaciones, nuevas parejas y sentimientos que, según su protagonista, nunca lograron desaparecer.

Todo comenzó en el verano de 2002, cuando Tamara tenía 19 años y Serafín, 20. Se conocieron gracias a una amiga en común y comenzaron a compartir salidas hasta que la amistad dio paso al amor.

Después de un año de acercamientos, decidieron formalizar su relación. Durante tres años compartieron momentos felices, hicieron planes y construyeron un vínculo que parecía tener futuro.

Sin embargo, la rutina y los cambios laborales terminaron alejándolos.

Cuando Serafín comenzó a trabajar durante las noches en un hotel, los encuentros entre ambos se hicieron cada vez menos frecuentes.

La distancia fue creciendo hasta que él decidió poner fin a la relación.

Tamara recuerda aquella ruptura como uno de los momentos más dolorosos de su juventud. Aunque intentó continuar con su vida, asegura que nunca consiguió olvidar completamente a quien consideraba su gran amor.

Tiempo después, ella quedó embarazada de otra relación y se convirtió en madre. Mientras tanto, Serafín se casó y formó su propia familia.

Sus caminos parecían haberse separado definitivamente, pero la historia todavía tenía nuevos capítulos.

Reencuentros, secretos y promesas que no se cumplieron

Tres años después de su último encuentro, el destino volvió a cruzarlos en la calle.

Intercambiaron números telefónicos, retomaron las conversaciones y, poco a poco, también la relación sentimental.

Sin embargo, Serafín estaba casado y el romance se desarrolló en secreto.

La situación terminó provocando conflictos con su esposa, quien descubrió la relación. Ante las dificultades, Tamara y Serafín volvieron a distanciarse.

Años después, otro encuentro inesperado reavivó los sentimientos.

Esta vez, incluso llegaron a planificar una vida juntos. Pero una enfermedad grave de la madre de Tamara y las responsabilidades familiares de ambos terminaron frustrando nuevamente sus planes.

Con el paso de los años, Tamara continuó criando a su hijo, trabajando y enfrentando diferentes etapas personales.

Pese a ello, asegura que Serafín nunca desapareció de sus pensamientos.

En 2025 decidió buscarlo nuevamente a través de Facebook. Bastó un mensaje para que retomaran el contacto y comenzaran otro capítulo de su complicada historia.

Durante algunos meses volvieron a encontrarse en secreto, hasta que los conflictos con la nueva pareja de Serafín provocaron otra separación.

La situación llevó a Tamara a cuestionarse si lo que ambos sentían era realmente amor o si estaban atrapados en una relación que nunca lograba concretarse.

Cansada de los encuentros y las despedidas, Tamara tomó una decisión: buscar a Serafín y expresarle todo lo que había guardado durante años.

Lo esperó a la salida de su trabajo y, cuando finalmente estuvieron frente a frente, le hizo una declaración que resume su historia.

“Serafín, te amo, te amé y te voy a amar toda la vida”.

La respuesta de él fue diferente a la que ella había imaginado. Serafín le pidió perdón por no haber podido corresponder a sus sentimientos de la manera que esperaba y reconoció que sus vidas habían seguido caminos distintos.

Pese a aquella conversación, Tamara contó a Infobae que continuaban viéndose aproximadamente una vez al mes.