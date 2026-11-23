El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja hidrológica ante el posible ascenso repentino y progresivo del caudal de varios ríos de Cochabamba, con riesgo de desbordes e inundaciones en distintas poblaciones.

La alerta, identificada como Aviso Hidrológico N.º 50/2026, estará vigente del 22 al 24 y del 25 al 28 de noviembre. Se prevén precipitaciones en la región del trópico, por lo que se pidió a la población mantenerse alerta.

Alerta en ríos del Trópico

El aviso contempla posibles crecidas en las cuencas de los ríos Chapare e Ichilo, entre otros. En el río Chapare y sus afluentes se advierten posibles desbordes que podrían afectar a Villa Tunari, Puerto San Pedro, Santa Rosa del Chapare y comunidades cercanas.

También se prevén ascensos en los ríos Chipiriri, Eterazama, Ichóa y Venticuatro. En tanto, las crecidas de los ríos Ichilo, Ivirgarzama, Magareño, Chimoré, Sacta y Santa Elena podrían afectar a poblaciones cercanas como Puerto Villarroel, Puerto Grethel, Entre Ríos, Bulo Bulo e Ivirgarzama.

Desde el Senamhi señalaron que se tienen previstos ascensos en los ríos del Chapare y recomendaron tomar precauciones ante las lluvias previstas en el trópico.

Posibles desbordes en otras regiones

Para el periodo del 25 al 28 de noviembre, la alerta también incluye al río Rocha y sus afluentes, con posibles desbordes en la ciudad de Cochabamba, Tiraque y poblaciones cercanas.

El aviso contempla además ascensos en los ríos Liriuni, Taquiña, Siches, Arque, Paracaya y Caine. Entre las poblaciones que podrían verse afectadas están Tiquipaya, Cliza, Arque, Capinota y Punata, además de comunidades cercanas.

El Senamhi recomendó a la población de las zonas señaladas mantenerse atenta ante el posible incremento del caudal de los ríos.