Con el inicio del pago del Bono PEPE II en Bolivia, una de las principales dudas es si las personas que ya recibieron el Bono Juancito Pinto también pueden acceder a este nuevo beneficio económico.

La respuesta es sí. Haber cobrado el Bono Juancito Pinto no impide recibir el PEPE II, siempre que la persona cumpla los requisitos establecidos y se encuentre habilitada en el registro correspondiente.

La normativa contempla a madres, padres o tutores de estudiantes de hasta 18 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2026, matriculados en unidades educativas fiscales y de convenio, así como en determinados centros de educación especial.

Para esta categoría, los datos de matriculación deben estar registrados al 30 de junio de 2026, en estado efectivo.

El Bono Juancito Pinto y el Bono PEPE II son beneficios diferentes.

¿Qué pasa si tienes dos o más hijos en el colegio?

Para la categoría de estudiantes, el Bono PEPE II no se multiplica por la cantidad de hijos de una misma familia.

La normativa establece mecanismos para evitar pagos duplicados a progenitores por estudiantes que pertenecen al mismo núcleo familiar.

Además, una persona que cumpla simultáneamente varios criterios de elegibilidad no puede cobrar el PEPE II varias veces por esos criterios.

¿Cómo saber si estás habilitado?

Los padres, madres y tutores pueden consultar mediante los canales oficiales de la Gestora Pública.

Consulta por internet: Gestora Pública

Línea gratuita: 800 10 10 70

La verificación debe realizarse con los datos solicitados en los canales oficiales. No es necesario pagar a intermediarios ni realizar inscripciones en páginas desconocidas.