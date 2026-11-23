El fiscal departamental de Santa Cruz Jimmy Fernando López, anunció que presentó su renuncia al cargo por motivos de salud, luego de recordar que el pasado 14 de febrero sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), que lo dejó sin movimiento durante un tiempo prolongado.

La autoridad explicó que se trata de una decisión personal, motivada por las consecuencias que tuvo el problema de salud y la necesidad de someterse a nuevos estudios médicos.

“Comunicarles esta decisión muy personal que pasa por el hecho de presentar mi renuncia al cargo de fiscal departamental de Santa Cruz, es de conocimiento público por lo menos en redes sociales que el suscrito el año el 14 de febrero sufrió un accidente cerebro vascular o un ACV como se denomina en la jerga médica, este accidente me dejó sin movimiento mucho tiempo”, manifestó.

Asimismo, señaló que deberá realizarse estudios médicos que le demandarán aproximadamente 20 días, situación que también forma parte de las razones para dejar sus funciones.

“Ese hecho ha producido que tenga que realizar estudios médicos, me va a demorar 20 días”, agregó.