Dos sectores del transporte instalaron protestas en el centro de la ciudad de La Paz por un conflicto relacionado con la distribución de rutas hacia Oruro. Los movilizados buscan una solución de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y aguardan una reunión para tratar sus demandas.

El panorama en el sector estuvo marcado por el uso de petardos, protestas y congestión vehicular. Ante la situación, efectivos policiales se desplazaron al lugar para evitar mayores conflictos entre ambos sectores y reducir las complicaciones en la circulación.

Los transportistas esperan una respuesta de las autoridades para resolver la disputa por la repartición de las rutas que conectan La Paz con Oruro.