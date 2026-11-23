El Magisterio Urbano ratificó su participación en la marcha nacional convocada para este viernes junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y advirtió que podría radicalizar sus medidas de presión en rechazo a la descentralización de la educación.

La ejecutiva nacional del sector, Miriam Ayala, informó que la decisión fue asumida durante un ampliado de emergencia realizado con representantes de las 31 federaciones. En el encuentro analizaron las últimas determinaciones del Gobierno y cuestionaron la falta de una planificación estratégica para fortalecer la educación boliviana.

Ayala sostuvo que el Ejecutivo utiliza los resultados de la evaluación internacional ERCE, elaborada por la Unesco, para responsabilizar a los maestros por las deficiencias en los aprendizajes. Recordó que el estudio buscaba identificar el impacto de la pandemia en estudiantes de tercero y sexto de primaria, y no evaluar exclusivamente el desempeño docente.

"No irse a lo fácil de echar la culpa a los maestros. Asuman su responsabilidad, fortalezcan la educación pública y no reduzcan el presupuesto. Y la descentralización no es solución", manifestó la dirigente.

La representante también cuestionó que el actual Gobierno no haya encarado una evaluación propia ni planteado soluciones estructurales a los problemas del sistema educativo.

Respecto a las medidas de presión, Ayala confirmó que las 31 federaciones participarán este viernes en la movilización nacional y que las representaciones departamentales se sumarán a las marchas convocadas junto a la COB.