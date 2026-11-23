El municipio de Buena Vista se prepara para celebrar sus 332 años de fundación con una agenda de actividades que comenzará este miércoles 25 de noviembre y tendrá como uno de sus momentos centrales la coronación de su reina, Nuria I.

Las celebraciones buscan destacar las tradiciones y la identidad de esta población cruceña.

El presidente del Concejo Municipal, explicó que este año se incorporaron nuevas actividades para dar mayor protagonismo a las costumbres religiosas y familiares que forman parte de la historia de Buena Vista.

“Este año estamos implementando lo que es un desfile de novias, porque nuestra iglesia se llama Santos Desposorios de José y María. Nacimos bajo el manto de ellos, sobre la protección de ellos por la familia, por la unidad y por las buenas costumbres”, manifestó.

La programación comenzará el miércoles 25 con una serenata que contará con la participación de artistas cruceños, entre ellos Sonia Barrientos, además de invitados internacionales.

Por su parte, la reina de Buena Vista, Nuria I, invitó a la población y a los habitantes de municipios vecinos a participar de su coronación este sábado 28 de noviembre.