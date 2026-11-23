Una familia vivió una mañana de terror en su hogar, ubicado en la zona de Villa Alemania, en El Alto, luego de que siete delincuentes vestidos como albañiles ingresaran, armados y encapuchados, para reducir a sus ocupantes y robar sus pertenencias. El violento asalto ocurrió alrededor de las 10:00 y quedó registrado por cámaras de vigilancia.

De acuerdo con el relato de una de las víctimas, seis antisociales ingresaron al inmueble, mientras un séptimo permaneció en un vehículo sin placas, aparentemente encargado de esperar y facilitar la huida del grupo.

Los primeros en ser sorprendidos fueron dos familiares que se encontraban trabajando en las habitaciones de la parte posterior. Los delincuentes los encañonaron, los tiraron al piso y les amarraron las manos con agujetas para evitar que escaparan.

Después patearon una puerta hasta romperla e ingresaron a otro ambiente, donde encontraron a una familiar que estaba cocinando. La amenazaron con armas de fuego y le exigieron que revelara dónde estaba el dinero.

"No es con usted, por favor, la plata, la plata, ¿dónde está la plata?", le dijeron, según el testimonio de la víctima. Incluso tomaron el cuchillo que utilizaba para cocinar y la obligaron a subir por los pisos de la vivienda.

El momento más angustiante llegó cuando los delincuentes encontraron al hermano menor de la víctima, que estaba descansando. También lo encañonaron, lo maniataron y lo golpearon. Según el relato, le apuntaron con un arma en la sien y utilizaron una vara de metal para presionarlo mientras exigían dinero.

"Mi hermano menor se ha asustado y le dijo: 'No hay dinero aquí, no hay dinero aquí'", contó la familiar.

Los antisociales revisaron habitación por habitación y se llevaron una laptop, videojuegos, utensilios de cocina, mochilas escolares, cuadernos y otros objetos de valor. La familia aseguró que todos los integrantes vivieron momentos de amenazas e intimidación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los falsos albañiles ingresando al inmueble y al vehículo que los habría trasladado, el cual no tenía placas. Según la denuncia, los delincuentes también se comunicaban mediante micrófonos y uno de ellos llevaba un dispositivo en la parte posterior del chaleco.

Tras el hecho, los vecinos de Villa Alemania expresaron su preocupación y exigieron mayor patrullaje policial para evitar nuevos robos. De manera extraoficial, se conoció que una persona presuntamente vinculada con el asalto habría sido aprehendida, aunque el dato aún no fue confirmado oficialmente.