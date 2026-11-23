Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturaron a Lusmila C. M., sindicada como la principal sospechosa del asesinato de Denis Or S., de 29 años, ocurrido el domingo en el municipio de Cliza, en Cochabamba.

La mujer es investigada por la presunta agresión con un arma blanca que provocó una herida en una de las piernas de la víctima y habría ocasionado su muerte por una posible hemorragia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Denis compartía bebidas alcohólicas con un amigo en un inmueble cuando una mujer, que presuntamente era su pareja, llegó al lugar y lo llamó desde la puerta.

Testigo identificó a sospechosa

Según el testimonio del acompañante, cuando la víctima salió a atenderla, la mujer presuntamente lo hirió con un cuchillo en una de las piernas y posteriormente se retiró del lugar en un vehículo.

Al percatarse de que Denis estaba perdiendo sangre, el amigo salió a buscar ayuda médica. El joven fue encontrado sin signos vitales en un inmueble.

Tras conocer el hecho, investigadores de la Felcc de Cliza realizaron las pesquisas para identificar y localizar a la presunta autora, en coordinación con el Ministerio Público.