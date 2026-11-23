La actividad se realizará el 6 de diciembre y contará con tres modalidades: 10K, 5K y 2K. Los recursos y donaciones ayudarán a cubrir necesidades de alimentación, pañales e implementos de aseo.
23/11/2026 12:41
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El Centro Psiquiátrico Hospital San Juan de Dios organiza una carrera pedestre solidaria para recaudar apoyo en beneficio de más de 60 pacientes que permanecen en el establecimiento y que han perdido el contacto con sus familias.
La actividad se desarrollará el domingo 6 de diciembre y tendrá tres modalidades: 10K, 5K y 2K. Las pruebas de 10K y 5K estarán dirigidas a participantes de nivel profesional e incluirán una polera, chip, dorsal y medalla de finalista.
En tanto, la modalidad de 2K tendrá un carácter recreativo y estará abierta a familias, niños y mascotas, con el objetivo de convocar a toda la ciudadanía.
El hospital necesita principalmente alimentos, pañales e implementos de aseo para atender a los pacientes.
La campaña busca fortalecer la atención y el cuidado físico y mental de las personas que viven en el centro. La invitación está abierta a la población para sumarse a esta jornada solidaria.
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