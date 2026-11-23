La crisis del agua en Potosí tiene dos aspectos principales, según el alcalde William Cervantes: el abandono de las lagunas que abastecen a la ciudad y la falta de ejecución de proyectos que permitirían incorporar nuevas fuentes de suministro. La situación afecta a más de 14.000 familias, cuyos integrantes deben salir durante la madrugada y hacer filas con baldes para conseguir el líquido elemento.

El primer problema, de acuerdo con la autoridad, está relacionado con la falta de mantenimiento y control de las lagunas La K'achaca y Turina, que juntas tendrían un volumen superior a los 2,6 millones de metros cúbicos de agua. Cervantes denunció que estas fuentes fueron abandonadas durante más de tres años y que se habría permitido la extracción de agua mediante cisternas.

El segundo aspecto apunta a la falta de ejecución de dos proyectos considerados fundamentales para garantizar el abastecimiento a largo plazo: Tacora-Yura y el Proyecto Multipropósito Paranturí.

El primero contempla una aducción con capacidad de aportar 250 litros de agua por segundo. Según el alcalde, el municipio solicitó al Gobierno nacional priorizar la obra e incluso manifestó su disposición de cubrir el costo, pero todavía no recibió una respuesta oficial.

En el caso del Proyecto Multipropósito Paranturí, Cervantes recordó que tenía un financiamiento comprometido de $us 61 millones desde 2018 y un estudio a diseño final. La obra debía garantizar un caudal de 500 litros por segundo para la ciudad, pero no fue ejecutada.

"Ambos proyectos hasta la fecha no han sido ejecutados y estos proyectos son los que necesitamos nosotros para ya no depender mucho de las lagunas del Kari Kari", afirmó.

Ante la emergencia, el Gobierno municipal anunció que destinará inicialmente Bs 7 millones a la empresa operadora del servicio de agua y prevé ampliar el financiamiento hasta Bs 30 millones. Los recursos serán destinados a la perforación de pozos, trabajos de distribución e interconexión de redes.

Cervantes informó que se realiza el cambio de una aducción de La K'achaca, cuyos trabajos deberían concluir entre miércoles y jueves. También anunció intervenciones en la parte baja de la ciudad, donde sectores como Ciudad Satélite y la zona de la nueva terminal quedaron sin suministro por problemas en el sistema de distribución.

El alcalde confirmó que Potosí ya fue declarado en emergencia municipal y que se remitió la solicitud al Gobierno nacional para priorizar los recursos necesarios. Asimismo, pidió que se concreten los proyectos pendientes y planteó que el departamento pueda disponer de sus regalías para financiar las obras de abastecimiento.

"Necesitamos poder este proyecto y necesitamos a través de su medio pedir al Gobierno nacional que cumpla con Potosí con estos dos temas que son fundamentales", manifestó.

Mientras se esperan soluciones estructurales, la Alcaldía prevé que los trabajos de esta semana permitan mejorar y regularizar parcialmente la distribución de agua hasta el jueves o viernes. Sin embargo, el alcalde advirtió que la crisis hídrica podría agravarse en 2027 si no se ejecutan los proyectos que garanticen nuevas fuentes de abastecimiento.