Un hombre permanece hospitalizado con graves quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo, luego de que presuntamente su esposa le rociara gasolina y le prendiera fuego durante una discusión.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo y ahora la familia exige que las autoridades aceleren la investigación, debido a que la mujer denunciada se encuentra prófuga.

Marisol Mita, hermana de la víctima, relató que se enteró de lo ocurrido a través de un grupo de WhatsApp del barrio. Al comunicarse con su hermano, recibió una fotografía en la que se observaban las lesiones en su rostro.

Según explicó, las quemaduras alcanzaron el cabello, las pestañas y parte de la cara, además de presentar arañazos en el cuello y el pecho, así como mordeduras en un brazo.

“Mi hermano llegó a su casa y su esposa estaba en estado de ebriedad. Le empezó a reclamar y él quiso apaciguar la situación, pero la mujer lo empujó, lo arañó y lo mordió. Cuando él se echó, ella salió con la gasolina, le echó en la cara y le prendió fuego”, contó Marisol.

El ataque también habría afectado a un niño de 13 años, hijo de la mujer, quien presenció lo ocurrido y sufrió quemaduras de segundo grado en una de sus piernas. La familia sostiene que otros menores estaban en el inmueble y pidió la intervención de la Defensoría de la Niñez.

El abogado Henry Ulunque informó que son ocho los niños que vivían en el domicilio y que existen contradicciones en los informes psicológicos sobre la versión de cómo comenzó el incendio.

La denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El hombre fue trasladado del hospital de Cotoca al hospital San Juan de Dios, donde recibió atención especializada y fue sometido a una intervención quirúrgica. Su hermana pidió que se aceleren las investigaciones y se encuentre a la denunciada, identificada como María Elena P.

“Lo único que pido es que me ayuden a acelerar el caso, porque esto no puede quedar impune”, expresó.

En tanto, la víctima relató que había regresado a su domicilio para conversar con su pareja y evitar una discusión.

“Yo llegué queriendo hacer las paces, decirle por qué no le contesté, porque estaba manejando. Según ella, yo estaba con otra mujer, pero yo estaba con mi amigo haciendo un bolo”, manifestó el hombre en un testimonio grabado.