Un ciudadano argentino de 35 años fue sorprendido cuando intentaba cruzar desde Paraguay con más de 212 kilos de marihuana ocultos en diferentes sectores de su automóvil.

El procedimiento se registró en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta las ciudades de Encarnación, en Paraguay, y Posadas, en Argentina.

Según reportes de medios argentinos y paraguayos, el operativo se realizó el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 17:00, en el sector argentino del paso fronterizo.

Durante un control de ingreso, agentes de la División Aduana Posadas seleccionaron un vehículo con matrícula argentina para una revisión más detallada.

El automóvil, identificado en los reportes como una Chevrolet Spin, fue trasladado al sector de inspección y sometido al control de un camión escáner.

Las imágenes del equipo permitieron detectar irregularidades en distintos sectores del vehículo, lo que motivó una inspección física.

Al revisar el rodado, los funcionarios encontraron numerosos paquetes que contenían marihuana, escondidos debajo del capó, detrás del tablero y en el piso del automóvil.

Tras descubrir la sustancia, los agentes procedieron al secuestro de la carga y a la detención del conductor.

El ciudadano argentino quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Posadas, que lleva adelante una investigación por presunto contrabando agravado de estupefacientes.