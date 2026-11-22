Lima, 21 nov (EFE).- La autoridades de Perú informaron que una persona falleció este sábado tras haber sido internada en el hospital de la región central de Huánuco luego del sismo de magnitud 6,7 que se sintió durante la noche de este viernes en los Andes del centro de Perú, que también dejó 16 lesionados, 853 damnificados y numerosos daños materiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló en un comunicado que el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud "informó sobre el fallecimiento de una persona en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, de Huánuco", aunque sin precisar las causas de la muerte.

Un reporte técnico complementario detalló que la víctima fue un hombre de 45 años y que otros 16 personas fueron atendidas por lesiones leves en centros sanitarios de las localidades afectadas por el movimiento telúrico.

También, agregó que el sismo dejó 853 personas damnificadas y 529 afectadas, además de 152 viviendas inhabitables y otras 156 afectadas.

El reporte también precisó que se presentaron daños en 6 instituciones educativas, 22 establecimientos sanitarios, 4 templos, 3 locales comunales y 300 metros de vías de transporte.

El mayor impacto de los daños se registró en las regiones centrales de Huánuco, Pasco y Junín, donde estuvo el epicentro del sismo, pero también se reportaron afectaciones menores en la región de Lima, incluida la capital, Lima Metropolitana, y la provincia portuaria del Callao.

El movimiento se sintió a las 19:09 hora local del viernes (00:09 GMT de este sábado), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en una zona rural con baja densidad de población en la que hay diversos pueblos pequeños y aldeas.

El temblor se originó a 129 kilómetros de profundidad, una distancia considerable que hace que se disipe su poder de destrucción en la superficie y a la vez se amplíe el alcance de las ondas, que se sintieron incluso en Bogotá y Quito.

Atención y ayuda de emergencia

El Indeci agregó en su comunicado de este sábado que las autoridades movilizaron a personal médico, brigadistas, equipos técnicos y ambulancias para la atención de los heridos y afectados, y que el Ministerio del Interior constató los daños, acciones de orden y seguridad, asistencia psicológica y coordinación con los gobiernos locales.

Además, se activó un plan de contingencia y desplegó a técnicos y equipos de emergencia para realizar las evaluaciones y maniobras para la restitución segura del servicio eléctrico en las zonas afectadas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ordenó usar la capacidad operativa de las plataformas de servicios múltiples conocidas como Tambos, en Junín y Pasco.

El gobierno regional de Huánuco trasladó, por su parte, maquinaria a un punto afectado por la caída de rocas en la zona de Tomaykichwa y Ambo para restablecer el transito, mientras que los gobiernos locales de Junín, Huánuco y Pasco, siguen con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinan la entrega de bienes de ayuda humanitaria.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el seguimiento de la emergencia y coordina con las autoridades "para contribuir a una respuesta oportuna y salvaguardar la vida y la integridad de la población".

A su turno, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que otros dos sismos, de magnitudes 5 y 3,5, se sintieron en Junín durante la madrugada y la mañana de este sábado, respectivamente, sin que se reporten nuevos daños. EFE

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