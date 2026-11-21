Una intensa jornada de violencia, bloqueos carreteros y enfrentamientos armados sacudió la noche de este viernes al municipio de Guasave y localidades aledañas en Sinaloa, tras un operativo federal que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos.

La detención fue confirmada este sábado por el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, quien detalló a través de la red social X que la captura se ejecutó mediante una operación nocturna coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y organismos de inteligencia estadounidense.

Caos en las calles y suspensión deportiva

Los hechos violentos se desencadenaron alrededor de las 19:00 horas del viernes, luego de registrarse una agresión contra agentes federales durante el despliegue aéreo y terrestre en Guasave —bastión del capo capturado y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel del Pacífico—.

La reacción del crimen organizado incluyó detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones de Guasavito, cerca del malecón, así como la quema de vehículos y gasolineras, y bloqueos en puntos estratégicos como la carretera federal México 15. Los disturbios se extendieron también a municipios vecinos como Angostura, Salvador Alvarado y Ahome.

El pánico alcanzó al ámbito deportivo en el estadio Kuroda Park, donde se disputaba el encuentro de la Liga Mexicana del Pacífico entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán. Las ráfagas de disparos escuchadas en los alrededores del recinto obligaron a suspender el juego durante la tercera entrada, mientras jugadores y aficionados buscaban resguardo en el interior del inmueble. La liga aún no ha informado sobre la reprogramación del partido.

Alerta de seguridad y contexto de crisis

Ante la escalada de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa activó un despliegue del Grupo Interinstitucional para restablecer el orden y emitió una alerta exhortando a la población a permanecer en resguardo y evitar transitar por las vialidades afectadas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial sobre posibles víctimas o heridos derivados de los choques armados.

Esta nueva crisis se enmarca en la ola de violencia que golpea a Sinaloa desde septiembre de 2024, producto de la pugna interna entre Los Chapitos y Los Mayos tras la captura en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada. Según datos oficiales, octubre cerró con 191 homicidios, marcando la cifra mensual más alta de 2026 en el estado, pese a la intensificación de los operativos federales contra el narcotráfico.