La creadora de contenido boliviana Albertina Sacaca vivió momentos de nerviosismo e incertidumbre durante el terremoto de magnitud 6.7 que sacudió Perú el viernes 20 de noviembre. La influencer compartió su experiencia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde contó cómo la sorprendió el movimiento sísmico y el temor que sintió al no saber cómo reaccionar.

“Estoy bien”, escribió Albertina en la descripción de la publicación para tranquilizar a sus seguidores. Sin embargo, en las imágenes dejó ver la preocupación que le provocó sentir el temblor, una experiencia que, según contó, nunca antes había vivido.

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“No sé si estoy alucinando, estoy en Perú y ha temblado”, relató en el video, mientras intentaba confirmar con sus conocidos si también habían sentido el movimiento.

En medio de la incertidumbre, Albertina se comunicó con una de sus amigas para preguntarle si había percibido el sismo. La respuesta reflejó el temor que también se vivía en otros sectores.

“Amiga, creo que ha sido terremoto, ¿estás bien? Tranquila, tranquila, yo estoy en un centro comercial y Dios mío, terrible, empezó a temblar, terrible. Salí y la gente se empezó a desesperar, estaban volviéndose locos y dije: Dios mío, ¿qué hago, qué hago?”, respondió su amiga.

La influencer también contó que se encontraba descansando cuando comenzó el movimiento. “Estaba echada y todo empezó a temblar, hablé con algunos amigos que tengo en Perú y me han dicho que igual han sentido, parece que es un terremoto”, agregó.

La situación la tomó desprevenida y, aunque buscó confirmar lo que estaba ocurriendo, el nerviosismo continuó debido a que no sabía si debía salir del lugar donde se encontraba.

“Estoy nerviosa, porque no sabía qué hacer, es la primera vez que me pasa esto, ahorita no sé si salir, pero ha temblado largo rato”, concluyó Sacaca.

A continuación, el video: