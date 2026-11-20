Marlon Jackson, hermano mayor del fallecido Michael Jackson, reveló que padece cáncer de próstata en etapa 4. El cantante, de 69 años, compartió detalles sobre su diagnóstico y los tratamientos que ha recibido durante una entrevista en el podcast de Farah Shammas.

Durante la conversación, el integrante original de The Jackson 5 confirmó que ha vivido con la enfermedad durante los últimos cuatro años.

El artista también explicó que ya fue sometido a una cirugía para extirparle la próstata y que posteriormente recibió tratamiento de radiación.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre su evolución médica ni sobre los resultados de sus estudios más recientes, aseguró que actualmente se encuentra bien.

“Estoy muy bien. Estoy bien. La mala hierba no muere. Así que voy a estar por aquí durante mucho tiempo. Todo va de maravilla”, expresó.

Además, señaló que mantiene una rutina de actividad física que incluye caminar cerca de cuatro millas, aproximadamente 6.4 kilómetros, cuatro veces por semana.

Asimismo, Marlon Jackson también habló sobre los cambios que ha realizado en su alimentación desde que recibió el diagnóstico. Entre ellos, mencionó que eliminó el azúcar de su dieta y que ahora presta mayor atención a los alimentos que consume.

El cantante agradeció a las personas que han expresado su apoyo y han orado por su recuperación. Asimismo, atribuyó a su fe en Dios parte de la fortaleza que ha encontrado para afrontar el proceso.

Durante la entrevista, recordó que incluso su doctor ha manifestado sorpresa por su evolución: “Incluso mi médico me dijo: ‘Estás mucho mejor de lo que pensaba’”.

Cabe recordar que Marlon Jackson alcanzó reconocimiento internacional como uno de los integrantes originales de The Jackson 5, agrupación que formó junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Michael.

El grupo obtuvo popularidad durante las décadas de 1970 y 1980 con una serie de éxitos que lo posicionaron entre las agrupaciones más conocidas de la música popular.

En 1984, Marlon participó junto a sus hermanos en el Victory Tour, una gira por estadios de Norteamérica que se desarrolló entre julio y diciembre de ese año.

El recorrido tuvo lugar después del lanzamiento de la carrera solista de Michael Jackson, quien había alcanzado proyección mundial con el álbum Thriller, publicado en 1982.

Tras concluir la gira, Michael anunció su salida del grupo para concentrarse en su trayectoria individual.

Marlon, por su parte, continuó desarrollando proyectos musicales y en 1987 lanzó su primer álbum como solista, titulado Baby Tonight, bajo el sello Capitol Records.

Su trayectoria también incluyó participaciones en televisión. En 1992 formó parte de The Jacksons: An American Dream, una miniserie que narró la historia de la familia y su ascenso en la industria musical.

Entre 2009 y 2010 apareció en el programa de telerrealidad The Jacksons: A Family Dynasty, centrado en la vida de los hermanos y sus preparativos para regresar a los escenarios.

Después de la muerte de Michael Jackson, ocurrida el 25 de junio de 2009, Marlon Jackson volvió a presentarse junto a sus hermanos Jackie, Jermaine y Tito con la gira Unity Tour.

En 2015, Marlon fundó Study Peace Foundation, una organización dedicada a promover la paz, la unidad y el entendimiento entre comunidades de distintas partes del mundo.

Actualmente, es el único integrante original de los hermanos Jackson que mantiene una actividad regular sobre los escenarios. Tito Jackson falleció en 2024, a los 70 años, después de sufrir un infarto, mientras que Jackie se encuentra en recuperación tras someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla.

Fuente: Infobae.