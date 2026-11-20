Tres personas murieron este viernes en el sur de Brasil por un tiempo con vientos de más de 100 kilómetros por hora que también destruyeron unas 5.000 casas.

La lluvia y los vientos arrasaron el municipio brasileño de Tupancireta (sur), donde 20.000 habitantes se encuentran sin servicios públicos.

Es "algo nunca visto, una escena de película: nuestro hospital estaba bloqueado por los árboles alrededor, las carreteras de acceso al municipio bloqueadas con árboles. La ciudad se acabó", dijo el alcalde de Tupancireta, Gustavo Herter, en un video divulgado por medios locales.

Tres personas murieron y otras 60 resultaron heridas, según la Defensa Civil del estado de Rio Grande do Sul, donde se encuentra Tupancireta.

"La ciudad ya no tiene red eléctrica, no tiene abastecimiento de agua. Fue destruida entre las tres de la mañana y las 3:40", agregó Herter, cuya propia casa fue afectada.

Videos divulgados en redes sociales muestran varios edificios reducidos a escombros, al igual que carros y camiones volcados por la fuerza del viento, la lluvia y el granizo.

Unas 5.000 viviendas quedaron destruidas en Tupancireta. La tormenta arrasó también el techo de un hospital y 11 pacientes tuvieron que ser trasladados a otros centros médicos.

Otros 32 municipios también sufrieron daños.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó enviar equipos de salud a la región.

Los vientos alcanzaron 114 kilómetros por hora, según la autoridad meteorológica brasileña (Inmet).

La Defensa Civil describió el fenómeno como una "supercélula", una tormenta con fuertes corrientes ascendentes de aire que suele anteceder a un tornado.

"La posibilidad de tornado no está completamente descartada, pero el fenómeno, aisladamente, no explicaría la extensión de los daños", informó la entidad.

Los residentes recibieron alertas vía mensajes de texto aproximadamente una hora antes de que la tormenta golpeara la ciudad.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destinó 2 millones de reales (unos 330.000 dólares) para atender la emergencia y afirmó que la prioridad es restablecer el servicio de energía.

El sur de Brasil está azotado por tornados con frecuencia.

jss/dga