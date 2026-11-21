La Paz, 21 nov (EFE).- Bolivia y Chile se reunieron en Santiago en el marco de la XXIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, después de 16 años, en la que ambos países reiteraron su intención de normalizar las relaciones diplomáticas, informó este sábado la Cancillería boliviana.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó en un comunicado que dicho mecanismo "no sesionaba desde 2010" y que se reanudó como parte de lo dispuesto por los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Chile, José Antonio Kast, quienes se reunieron en La Paz a mediados de octubre.



La representación de Bolivia estuvo liderada por el vicecanciller Carlos Paz, mientras que el Gobierno chileno estuvo representado por el ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Patricio Torres.



"Ambas partes expresaron su voluntad de avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas, reconociendo la existencia de diferencias históricas que serán trabajadas con una visión de futuro, pragmatismo y gradualidad, mediante un diálogo constructivo", menciona la nota de prensa.



Bolivia y Chile mantienen relaciones diplomáticas interrumpidas a nivel de embajadores desde 1962, tras un breve restablecimiento entre 1975 y 1978, debido a la falta de solución de la reivindicación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.



Desde 2013, Bolivia y Chile tuvieron el más reciente episodio de tensión debido a la demanda interpuesta por el primer país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que, en 2018, determinó que Chile no está obligado a negociar una salida soberana al mar con Bolivia.



En la reunión en Santiago, las delegaciones "examinaron la agenda bilateral", como la integración física y conectividad, que incluye asuntos de libre tránsito para la mercadería boliviana, la reversa del oleoducto Sica Sica-Arica o el acceso de Bolivia a la fibra óptica, entre otros.



En lo económico, se habló sobre la "modernización" del 'Acuerdo de Complementación Económica N.°22', la cooperación en inversiones, comercio, minería y turismo.



Asimismo, se abordaron temáticas de cooperación en seguridad transfronteriza, la lucha contra la trata de personas y la delincuencia organizada transnacional, junto a los avances en colaboración consular y migratoria, además de la gestión de riesgos ante desastres y otros asuntos.



Ambos países informaron que próximamente se reunirán para dialogar sobre energía y seguridad, como parte de la 'XIV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito', prevista para el 11 de diciembre en La Paz.



Desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, en noviembre de 2025, Bolivia y Chile iniciaron un nuevo ciclo de relacionamiento en el que las autoridades de ambos países tuvieron varios encuentros para dialogar sobre temas de cooperación, economía, gestión consular y seguridad.EFE



grb/gpv





Mira la programación en Red Uno Play