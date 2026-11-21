La policía de Paraguay logró capturar a Richard Ariel L. S., de 29 años, señalado como el tercer implicado en el asalto a la estancia Cuatro Lagunas perpetrado en marzo de 2025.

Este operativo, ejecutado en Santa Rosa del Aguaray tras meses de indagatorias, apunta a esclarecer el destino de una avioneta Cessna 210 que terminó estrellándose en el departamento de Santa Cruz.

Los investigadores policiales lograron conectar al detenido con el violento atraco gracias al análisis detallado de movimientos de teléfonos celulares sustraídos durante el asalto al establecimiento ganadero.

Estos indicios digitales permitieron a los agentes seguirle la pista hasta el departamento de San Pedro, donde finalmente se concretó su captura.

Con este importante arresto, las autoridades de seguridad consolidan nuevos pasos para desarticular por completo la red responsable del robo y establecer responsabilidades individuales.

El caso continúa abierto mientras se evalúan las conexiones transfronterizas entre el violento suceso en el Chaco paraguayo y su trágico desenlace en territorio boliviano.