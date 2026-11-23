El precio del dólar paralelo en Bolivia registra diferencias en su cotización durante este lunes 23 de noviembre de 2026. Los reportes difundidos en distintos horarios de la jornada muestran una variación en el valor de compra, mientras que el precio de venta se mantiene sin cambios.

De acuerdo con una de las últimas cotizaciones, el dólar paralelo se encuentra en Bs 11,99 para la compra y Bs 12,03 para la venta. En cambio, el registro de las 6:06 de la mañana mostraba un precio de Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

La comparación de ambos reportes refleja una disminución de cinco centavos en el precio de compra. Por su parte, el valor de venta se mantiene en Bs 12,03, sin registrar variaciones entre ambos horarios.

Este comportamiento muestra que el precio del dólar en el mercado paralelo puede cambiar durante el día. Además, las cotizaciones pueden presentar diferencias entre los operadores, por lo que es recomendable consultar los valores vigentes antes de comprar o vender moneda extranjera.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

Según el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB), el tipo de cambio oficial para este lunes 23 de noviembre de 2026 es de Bs 11,75 por cada dólar.

Al comparar este monto con la cotización del mercado paralelo, se observa que el precio de compra, de Bs 11,99, está 24 centavos por encima del valor oficial. En tanto, el precio de venta, de Bs 12,03, supera la cotización oficial en 28 centavos.