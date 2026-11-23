El Gobierno anunció que trabaja en una evaluación censal a los maestros del país y en programas de nivelación de lectura, escritura y matemáticas que comenzarán desde el primer día de clases de la próxima gestión. Las medidas fueron planteadas por el ministro de Educación, Erick Sanjinés, tras los resultados del informe de la Unesco, que evidencian las dificultades de aprendizaje de los estudiantes bolivianos.

Sanjinés explicó que la evaluación a los docentes no tendrá fines sancionatorios, sino que permitirá identificar sus necesidades de formación y diseñar programas de actualización para mejorar su desempeño.

"Nosotros estamos trabajando para crear un sistema que evalúe permanentemente a los docentes, pensamos partir de una evaluación censal. Esto significa de evaluar el trabajo de cada uno de ellos, no con fines sancionatorios punitivos, sino más bien con fines de apoyo", afirmó.

El ministro sostuvo que Bolivia necesita recuperar una cultura de evaluación educativa y revisar no solamente el desempeño de los maestros, sino también factores como la asistencia escolar, la puntualidad, la administración de las unidades educativas y la violencia.

Respecto a los resultados del estudio de la Unesco, Sanjinés reconoció que las cifras son preocupantes. Indicó que en matemáticas de sexto de primaria solamente uno de cada diez estudiantes alcanza las competencias básicas. Además, señaló que Bolivia registra una brecha cercana a los 40 puntos respecto al promedio regional en las áreas evaluadas.

El ministro aclaró que, si bien la prueba corresponde a 2023 y fue solicitada durante el anterior gobierno, los resultados se difundieron recién ahora debido al cumplimiento del pago de la cuota a la Unesco. También rechazó los cuestionamientos del magisterio y sostuvo que la evaluación se realizó bajo estándares internacionales.

Entre las medidas previstas, anunció que el Ministerio de Educación ya diseñó programas de nivelación en lectura, escritura y matemáticas, con apoyo de experiencias internacionales y propuestas elaboradas por maestros bolivianos.

"Ya, de hecho, tenemos diseñados programas de nivelación de escritura y matemáticas. Hemos estado trabajando prácticamente los últimos tres a cuatro meses en esto", señaló.

Sanjinés también identificó otros desafíos, como ampliar la cobertura de educación inicial, fortalecer el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, garantizar la continuidad entre los distintos niveles educativos y mejorar la formación docente. Además, consideró necesario revisar la asignación de maestros según su especialidad, especialmente en secundaria.

En relación con el calendario escolar, el ministro indicó que, tras una evaluación con los directores departamentales, la mayor parte de los departamentos concluiría las actividades el 4 de diciembre. Dijo que espera que no sea necesaria una nueva ampliación y pidió al magisterio evitar más paralizaciones.

La autoridad anunció que el Gobierno insistirá esta semana en el diálogo con el sector y cuestionó que la dirigencia busque una reunión directa con el presidente en lugar de abordar las demandas con el Ministerio de Educación. Afirmó que la discusión debe centrarse en aspectos técnicos y en la mejora de la calidad educativa.