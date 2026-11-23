Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2023), publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), revelan una preocupante situación de la educación en Bolivia: la mayoría de los estudiantes de sexto de primaria no alcanza los niveles de aprendizaje esperados para su edad y curso. En lectoescritura, solo dos de cada 10 alumnos tienen las competencias correspondientes, mientras que en matemáticas apenas uno de cada 10 logra ese nivel.

Los resultados encendieron las alertas entre representantes de padres de familia, quienes se declararon en estado de emergencia y demandaron cambios en el sistema educativo para mejorar la calidad de la enseñanza.

Richard Flores, representante de los padres de familia, cuestionó que las movilizaciones del magisterio estén afectando el desarrollo de las actividades escolares.

"Declararnos en emergencia en vista a que los maestros están prefiriendo más luchar por sus reivindicaciones sociales, lo cual nadie se lo prohíbe, pero en desmedro a elevar a empezar a elevar la calidad educativa en nuestro país", manifestó.

Desde la representación de unidades educativas públicas también advirtieron sobre las deficiencias en la formación de los estudiantes. "Las unidades educativas no estamos entregando un estudiante con la calidad para que pueda asimilar cursos universitarios superiores", señalaron.

Por su parte, representantes de colegios particulares identificaron una brecha importante entre la educación pública y privada y plantearon cambios en la reforma educativa, mejoras en infraestructura y mobiliario, además de la implementación de metodologías activas que fortalezcan el razonamiento y la comprensión de los alumnos.

El presidente Rodrigo Paz se pronunció sobre los resultados mediante su cuenta en la red social X y sostuvo que los niños no pueden seguir pagando el precio de una educación deficiente. También afirmó que la educación no pertenece a ningún sindicato, sino a los estudiantes, y planteó recuperar el tiempo perdido, descentralizar el sistema educativo y convertirlo en una prioridad nacional.

El expresidente Carlos de Mesa también reaccionó al informe y atribuyó la responsabilidad a quienes gobernaron, a las autoridades encargadas de conducir la educación, a los maestros y a la comunidad educativa. Calificó la situación como "el mayor fracaso de nuestra historia".

En medio de este debate, el ejecutivo del magisterio urbano de El Alto, Gerardo Bustamante, consideró que los resultados confirman la crisis educativa y responsabilizó a la reforma educativa y a la falta de inversión estatal. Según el dirigente, el presupuesto destinado al sector representa aproximadamente el 5% del PIB, mientras que el magisterio demanda elevarlo al 30%.

Bustamante también rechazó la propuesta de descentralización educativa y aseguró que esta medida no resolverá la crisis. Sus declaraciones se produjeron después del levantamiento de los piquetes de huelga de hambre del magisterio urbano en El Alto, tras 19 días de medida de presión.