El inicio del pago del Bono Pepe II movilizó este lunes a madres gestantes y tutores de estudiantes, quienes acudieron masivamente a las entidades bancarias para cobrar este beneficio. Desde las primeras horas, los ciudadanos formaron largas filas a la espera de recibir el dinero, en medio de la expectativa y la necesidad económica que atraviesan muchas familias.

La afluencia de personas fue evidente en los bancos, donde varios beneficiarios tuvieron que esperar su turno durante un tiempo considerable. Sin embargo, algunos señalaron que las filas avanzaban poco a poco.

“Va avanzando más bien, está avanzando”, relató una mujer al ser consultada sobre la atención. Al recordar cómo encontró el lugar cuando llegó, confirmó que había una larga fila. “Sí, había, estaba larguita nomás, ya estamos ya cerca ya la puerta ya”, agregó.

Aunque el comienzo del pago generó expectativa, el monto del beneficio también despertó comentarios entre los ciudadanos, quienes consideran que el dinero resulta insuficiente frente al costo actual de los productos y los gastos del hogar.

“Cien bolivianos, como diez bolivianos nomás ya. No alcanza para nada”, afirmó otra ciudadana, reflejando el malestar por el poco alcance que puede tener el dinero en la economía familiar.

Una vecina también expresó que el beneficio representa un apoyo, pero no cubre las necesidades de los hogares. “Pienso que es una ayuda leve, la verdad, porque doscientos cincuenta para las cosas como están ahorita, casi no ayuda mucho”, manifestó.

En la misma línea, otra mujer señaló que el incremento de precios hace que cualquier monto se reduzca rápidamente. “Realmente porque ahorita se necesita bastante. Con tantas cosas que han subido. Sí. La verdad que sí. Todo es gasto, cien bolivianos, como dicen, ya hay diez bolivianos prácticamente”, mencionó.

Pese a las críticas sobre el monto, también hubo ciudadanos que valoraron la entrega del bono, principalmente por el apoyo que puede representar para las familias con menos recursos económicos.

“Llegué hace quince minutos y estaba larguísima la fila, pero según que va avanzando también. Es un beneficio este más que todo para las familias más pobres. Que no tienen nada es una ayuda”, concluyó una vecina.

Por otra parte, algunos ciudadanos llegaron a los bancos con información limitada sobre las condiciones para acceder al beneficio. Uno de ellos manifestó que esperaba alcanzar el pago y que, según los datos que recibió, entre los documentos solicitados estarían la cédula de identidad original y una fotocopia.

“A ver si logro alcanzar”, expresó inicialmente. Consultado sobre los requisitos, respondió: “Según lo que me comentan, solamente es fotocopia del carnet nomás, y el carnet original”.

Otra vecina aseguró que esperaba el inicio del pago desde días anteriores. “Desde el día sábado sabía que hoy día iba a hacer el pago”, señaló.