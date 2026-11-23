Una dramática situación mantiene en alerta a los pobladores del trópico de Cochabamba. Tres personas, entre ellas un menor de edad, habrían sido arrastradas por la fuerte corriente del río Chimoré mientras intentaban mantenerse a flote sujetándose de troncos.

El hecho fue reportado este lunes 23 de noviembre y generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de las personas en el agua y solicitaron ayuda urgente.

De acuerdo con los testimonios, se trataría de dos adultos y un menor, quienes fueron vistos pasando por inmediaciones del puente Chimoré mientras pedían auxilio.

La situación fue registrada por pobladores que se encontraban en las inmediaciones y que captaron imágenes del caudal del río.

Según los testimonios, las tres personas se sostenían de troncos mientras la corriente las desplazaba río abajo.

Los vecinos señalaron que el avistamiento ocurrió cerca del sector donde se realizan trabajos de construcción de gaviones, estructuras utilizadas para proteger las riberas de los ríos.

La fuerza del agua y la dificultad para alcanzar a las personas afectadas generaron preocupación entre quienes presenciaron la situación.

Tras la alerta de los comunarios, las autoridades habrían iniciado tareas de ayuda para intentar localizar a las tres personas.