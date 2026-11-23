Varios conductores expresaron su molestia por las largas horas de espera para cargar gasolina en diferentes surtidores de la ciudad de Cochabamba. La demora se debe a fallas en el sistema de facturación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que provocaron retrasos en el despacho de combustible.

"Nos han dicho que no hay los camiones de despacho, estoy esperando desde las ocho de la mañana y nadie nos dice a qué hora van a comenzar a vender", comentó un conductor.

Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se señaló que el problema está relacionado con el sistema de facturación, que depende directamente de YPFB.

Asimismo, desde la planta de la estatal petrolera, ubicada en la zona sur de la ciudad, se informó que existe un retraso en el despacho de combustible debido a este inconveniente.

Cisternas comienzan a realizar los despachos

Choferes de las cisternas que distribuyen el carburante indicaron que el despacho comenzó a reanudarse, aunque todavía aguardaban las órdenes para cargar combustible.

“Está empezando el despacho, ya que hubo un tema sistemático en el tema de facturación que ha generado este tipo de retrasos”, explicó uno de los transportistas.

Añadió que las cisternas ya estaban realizando los despachos y aclaró que el problema corresponde a un asunto administrativo. “Nosotros solo hacemos el servicio de transporte”, sostuvo.

Mientras tanto, en diferentes estaciones de servicio de Cochabamba se registraron largas filas de vehículos. Una de las zonas donde se observó una importante cantidad de motorizados fue la avenida Circunvalación, donde los conductores aguardaban para abastecerse de gasolina.