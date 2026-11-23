El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, cuestionó la falta de una normativa específica para regular la venta de bebidas alcohólicas y la comercialización de graderías durante la Entrada Universitaria de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), tras verificar excesos en el evento durante el fin de semana.

La actividad se realizó el sábado 21 de noviembre, con la participación de más de 50 fraternidades folklóricas de estudiantes y docentes. Navia señaló que, pese a los controles municipales, se evidenciaron excesos y la venta de bebidas sin una regulación suficiente.

“Es una actividad interesante y alegre para los jóvenes, pero hay que hacer una autocrítica porque no existe un control ni una normativa para realizar estas actividades”, dijo.

El intendente indicó que la entrada se desarrolla desde 1998 y que, después de tantos años, es necesario establecer reglas sobre la venta de graderías y la comercialización de bebidas alcohólicas.

Venta de guarapo y falta de regulación

Navia explicó que la Intendencia realizó controles dentro de sus posibilidades y verificó la venta de bebidas alcohólicas con registro sanitario. Sin embargo, también identificó la comercialización de guarapo, que en algunos casos habría sido preparado con agua y alcohol.

El funcionario consideró necesario elaborar una nueva normativa interinstitucional que permita fortalecer los controles y establecer responsabilidades durante el desarrollo de la actividad.

Para ello, planteó que participen la Federación Universitaria Local (FUL), el Comité Cívico, la Intendencia y otras instituciones en la elaboración de una normativa.