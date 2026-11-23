A pocas semanas de concluir el año escolar, especialistas advierten sobre la importancia de atender los casos de bullying, especialmente cuando estudiantes que están en riesgo de reprobar el curso también enfrentan burlas y maltrato de sus compañeros.

Durante una entrevista, Margareth Hurtado explicó que en el acoso escolar intervienen tres actores: el agresor, la víctima y los espectadores, entre los que también se encuentran compañeros, maestros y padres de familia. Por ello, sostuvo que la respuesta debe involucrar a toda la comunidad educativa.

La especialista señaló que detrás de la conducta del agresor pueden existir problemas de atención y situaciones familiares que requieren intervención. Asimismo, advirtió que los estudiantes víctimas pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad que debe ser identificada y atendida.

Hurtado cuestionó que, en muchos casos, se espere hasta el cierre de la gestión escolar para reaccionar ante las dificultades académicas y emocionales de los estudiantes. Recordó que el proceso de aprendizaje comprende todo el año y que las señales de alerta deben atenderse oportunamente.

"Cuando el reprobar un año es resultado de todo un proceso, en teoría 200 días escolares, donde ha habido reportes, tarea, notas, boletines, llamadas de atención y había que haber intervenido hace por lo menos 180 días", manifestó.

También destacó el papel del psicopedagogo en la identificación de dificultades de aprendizaje y en el acompañamiento emocional de los estudiantes, además del trabajo que realizan los psicólogos educativos.

¿Cómo deben actuar los padres?

Hurtado recomendó a las familias escuchar y validar lo que sienten sus hijos, sin minimizar las agresiones ni responder con frases como "no les hagas caso". También cuestionó que la única respuesta sea enseñarles a defenderse físicamente, sin atender las causas del problema.

"En primer lugar, comprender y validar. No es asunto de decir, no les hagas caso", aconsejó.

La especialista advirtió que la falta de acompañamiento y el temor a las reacciones familiares pueden llevar a niños y adolescentes a situaciones extremas, incluso pensamientos que generen acciones en contra de su integridad. Por ello, pidió prestar atención a los cambios de comportamiento y generar espacios de confianza para que puedan hablar de lo que les sucede.

Finalmente, recordó que los adolescentes también necesitan cuidado y atención familiar. "Un jovencito de 17 necesita tanto cuidado como un niñito de 7".