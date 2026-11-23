El Ministerio Público inició una investigación por el delito de tráfico de sustancias controladas, tras el hallazgo de 193 kilos con 50 gramos de presunta cocaína que estaban ocultos en un compartimento acondicionado en el techo de una furgoneta, encontrada abandonada en la carretera Tarija-Padcaya.

El fiscal departamental de Tarija, Aníbal Cabezas, informó que se encontraron 186 paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina con características a cocaína.

El fiscal asignado al caso, Johannes Cuiza Cortez, explicó que el hallazgo ocurrió el 22 de noviembre, aproximadamente a las 11:15, durante un control rutinario realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Los uniformados identificaron una furgoneta blanca marca Renault estacionada en la carretera al sur, pasando el cruce de ingreso al Valle de la Concepción. El vehículo no tenía conductor, pero estaba con el motor encendido y la llave puesta.

Durante la inspección, los efectivos detectaron un compartimento oculto en el techo, donde encontraron los 186 paquetes con la sustancia controlada.

Los efectivos hallaron 186 paquetes de cocaína. Foto: Felcn

Buscan identificar a los responsables

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro de la furgoneta y al traslado de las evidencias a dependencias de la Felcn para las diligencias investigativas.

Cabezas señaló que el Ministerio Público coordina las investigaciones con la Felcn para esclarecer el hecho, identificar a los responsables y establecer la procedencia y el destino de la sustancia encontrada.