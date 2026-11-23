Una pelea presuntamente clandestina organizada en una discoteca del centro de La Paz terminó en tragedia. Mauricio, un joven de 23 años, perdió la vida la madrugada de este lunes después de sufrir graves lesiones durante uno de los enfrentamientos realizados al interior del establecimiento.

La madre de la víctima denunció que el evento no contaba con condiciones básicas de seguridad ni atención médica para auxiliar a los participantes. Según su relato, cuando su hijo quedó herido, fueron sus propios familiares quienes tuvieron que trasladarlo de emergencia a un hospital.

"Mi hijo ya estaba muerto, o sea, lo hice sacar de la discoteca en un taxi porque ahí no tenía ni siquiera alcohol, nada para salvar a mi hijo", relató entre lágrimas.

La mujer también cuestionó las condiciones del espacio donde intentaron atenderlo. "Me lo han puesto en un cuarto que no había nada, nada, no había ni siquiera algodón, no había nada", denunció. La familia fue informada a las 06:00 de que el joven había fallecido y posteriormente su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital.

De acuerdo con los testimonios, en la discoteca se habría instalado un ring con tarima y una estructura para desarrollar estos combates. La madre contó que conocía de la realización del evento, pero aseguró que no sabía que su hijo participaría en una pelea.

"Nos dijo que tenía que vender unas entradas, ¿no? Y por ese motivo hemos ido, pero yo he ido tarde, porque a mí me llamaron después, yo he llegado casi justo cuando mi hijo empezó a pelear", contó.

La familia señaló que Mauricio convulsionó dos veces y cuestionó que no existieran medidas de asistencia inmediata para socorrerlo.

Ahora, sus familiares exigen justicia y piden que las autoridades investiguen quiénes organizaron los enfrentamientos, bajo qué condiciones funcionaba el evento y por qué se permitió desarrollar una pelea de este tipo sin las condiciones necesarias de seguridad y atención médica.