Un automóvil fue consumido por un incendio sobre la Radial 10, cerca de la avenida Che Guevara, mientras sus dos ocupantes lograron salir apresuradamente y ponerse a salvo.

El dramático momento quedó registrado por cámaras de seguridad de una vivienda de la zona, cuyas imágenes muestran cómo el fuego se propagó rápidamente por el motorizado.

En uno de los videos se observa a los ocupantes abandonar el vehículo y correr para alejarse de las llamas. Uno de ellos perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento, pero consiguió levantarse y continuar su huida.

Testigos destacaron la rápida reacción de los dos hombres, quienes lograron escapar antes de que las llamas consumieran por completo el automóvil.

“Gracias a Dios, los ocupantes, el chofer y el copiloto reaccionaron a tiempo y salieron, pero el auto ya estaba en llamas”, relató un vecino.

Otro testimonio describió la desesperación de uno de los ocupantes.

“Venían dos, el piloto y copiloto. El copiloto se lanzó para salvar su vida”, contó.

La emergencia provocó momentos de tensión entre los habitantes del sector, debido a que el vehículo transportaba una garrafa de gas.

Los vecinos temían que el recipiente fuera alcanzado por las llamas y se produjera una explosión, lo que aumentó la preocupación entre quienes presenciaban el incendio.

“Todo el mundo temía porque se reviente el tanque de gas, porque los propietarios del vehículo se fueron como una cuadra más abajo”, señaló uno de los testigos.

En las imágenes también se observa a otro conductor retirar rápidamente su automóvil, que se encontraba estacionado cerca del vehículo incendiado, para evitar que el fuego lo alcanzara.

Personal de Bomberos llegó hasta el lugar para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran.

Pese a la intervención, el fuego consumió completamente la estructura del automóvil, que terminó reducido a chatarra.