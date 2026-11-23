El ingreso irregular de más de 500 tabletas de clonazepam y 11 tarjetas SIM al penal de El Abra, presuntamente por un sargento de la Policía que cumplía funciones de guardia, evidencia las fallas de control y los problemas estructurales del sistema penitenciario, según el análisis del coronel de la Policía, Nelson Miranda.

El efectivo fue capturado en flagrancia cuando intentaba introducir los elementos prohibidos al recinto carcelario. A partir de este caso, Miranda cuestionó los mecanismos de selección y control del personal policial asignado a las cárceles y advirtió que la corrupción dentro de estos centros no es un problema aislado.

“El sistema carcelario sufre una crisis estructural desde hace varias décadas. El Estado ha hecho poco o nada para resolver estos problemas”, afirmó.

Miranda sostuvo que el hacinamiento y la sobrepoblación han favorecido la aparición de redes de corrupción, cobros ilegales y el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios, situaciones en las que también estarían involucrados algunos funcionarios policiales.

En el caso de El Abra, observó que el uniformado sorprendido en flagrancia habría enfrentado anteriormente tres procesos penales y disciplinarios, pero continuaba prestando servicios.

“Los filtros que deberían emplearse para seleccionar a los policías no han sido los adecuados”, señaló. Consideró que se debe revisar quiénes son destinados a cumplir funciones penitenciarias y establecer una nueva valoración de su capacitación y antecedentes.

El coronel remarcó que el problema no se resuelve únicamente sancionando a los efectivos involucrados, porque la corrupción y las deficiencias del sistema vienen de tiempo atrás.

Hacinamiento y falta de policías

Como parte de su análisis, Miranda señaló que las condiciones de los recintos penitenciarios dificultan las tareas de vigilancia. Indicó que existen cárceles con más de mil personas privadas de libertad custodiadas por menos de 20 policías.

También mencionó que en las 46 cárceles del país hay más de 33.000 privados de libertad y que más del 53% permanece con detención preventiva, sin sentencia.

A esta situación agregó la falta de clasificación de los internos por bloques, las condiciones insalubres y la presencia de armas artesanales elaboradas dentro de los recintos.

“Las cárceles en el país se han convertido en verdaderas ciudadelas que tienen un común denominador: hacinamiento y sobrepoblación”, remarcó.

Piden revisar la Ley 2298 y la asignación de personal

Miranda consideró que la Ley 2298 debe cumplirse y que sus disposiciones requieren una revisión frente a los problemas actuales del sistema penitenciario y la presencia de organizaciones criminales dentro de las cárceles.

Asimismo, planteó fortalecer la capacitación y evaluación de los policías destinados a estos recintos. Señaló que el servicio penitenciario requiere personal preparado para enfrentar las condiciones de seguridad que existen en estos centros.

El coronel también relacionó el caso del sargento con otros hechos recientes de inseguridad en El Abra, entre ellos el atentado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

A su criterio, el ingreso de objetos prohibidos, la falta de personal y las condiciones de hacinamiento muestran que la crisis penitenciaria requiere respuestas estructurales y no solamente sanciones individuales.