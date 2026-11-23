El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, alertó sobre el presunto reclutamiento de adolescentes y jóvenes por parte de organizaciones criminales transnacionales, particularmente el Primer Comando de la Capital (PCC), de origen brasileño.

La preocupación surgió después de que la autoridad participara en una audiencia de medidas cautelares de personas aprehendidas durante operativos policiales realizados en Santa Cruz.

En el procedimiento, López manifestó su sorpresa al encontrar a jóvenes bolivianos, entre ellos una menor de edad, investigados por presuntos vínculos con esta organización.

El fiscal difundió posteriormente un mensaje dirigido a las familias, en el que advirtió sobre la necesidad de prevenir que adolescentes y jóvenes sean atraídos hacia actividades delictivas.

Uno de los principales factores señalados por el representante del Ministerio Público es la oferta de ganancias económicas rápidas.

De acuerdo con López, las organizaciones criminales aprovecharían las dificultades económicas y la vulnerabilidad de algunos jóvenes para ofrecerles dinero a cambio de incorporarse a sus actividades.

“Me duele y me preocupa ver cómo organizaciones criminales ponen sus ojos en nuestros jóvenes, muchachos que tienen sueños, ilusiones y ganas de salir adelante, pero que pueden terminar tomando el camino equivocado, seducidos por la promesa del dinero fácil”, manifestó la autoridad.

El fiscal advirtió que estas ofertas podrían poner en riesgo el futuro de los adolescentes y exponerlos a situaciones de violencia y consecuencias penales.

La autoridad destacó la importancia de que los adolescentes cuenten con orientación, oportunidades de desarrollo y espacios de confianza donde puedan compartir sus preocupaciones.

También planteó que el acompañamiento familiar puede contribuir a detectar situaciones de riesgo antes de que los jóvenes sean involucrados en actividades delictivas.