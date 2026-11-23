El Comité pro Santa Cruz pidió investigar las causas de los incendios forestales que afectan al a la zona de Piso Firme y al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, además de identificar y sancionar a las personas responsables. La institución considera que los esfuerzos no deben concentrarse únicamente en sofocar las llamas, sino también en esclarecer cómo se originaron estos focos de fuego.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, manifestó su preocupación por la situación y recordó que anteriormente ya se habían presentado denuncias sobre personas presuntamente involucradas en incendios forestales.

“Se viene denunciando eso hace rato, lo escuchaba el secretario de Seguridad Ciudadana la semana pasada mostrando algunos datos de personas que habían sido pillados en fragancia. Pues se debe actuar conforme a ley, entiendo que ya tanto la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación están actuando en conjunto con militares y policías para que se trate de mitigar estos incendios”, señaló Cochamanidis.

El cívico insistió en que es necesario que las instituciones responsables trabajen de manera coordinada para controlar el fuego lo antes posible. También expresó su esperanza de que las lluvias pronosticadas para la zona de Piso Firme ayuden a reducir la intensidad de los incendios.

“Está pronosticado lluvia en la zona de Piso Firme, Dios quiera que sea una lluvia bastante fuerte para que se pueda aplacar, pero sobre todo se necesita la mayor coordinación entre las instituciones que están a cargo de esto para que se pueda mitigar lo antes posible el fuego”, agregó.

Cochamanidis también recordó la afectación registrada la semana pasada en la Chiquitania, donde, según indicó, se quemaron cerca de 8 mil hectáreas. Ante este antecedente, pidió evitar que una situación similar se repita en Piso Firme, debido al riesgo de que las llamas avancen hacia otras zonas.

“La semana pasada fueron casi 8 mil hectáreas, si no me equivoco, que se quemaron en la zona de Chiquito. Pues evitemos que eso suceda también hoy en la zona de Piso Firme, que es fácil que se cruce al Parque Noel Kenf o también que se vaya hacia la zona del departamento de Beni”, advirtió.