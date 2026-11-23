El brasileño Júnior de Almeida, conocido con los alias de Júnior Trindade y Pablo Escobar de Goiás, continúa internado en una clínica privada de Santa Cruz, mientras se aguarda su recuperación para que pueda ser trasladado al penal de Palmasola, donde deberá cumplir 180 días de detención preventiva por decisión judicial.

Almeida permanece en un centro médico desde el pasado 25 de octubre, cuando recibió un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), registrado en el municipio de Concepción. Desde entonces, se encuentra bajo atención médica y vigilancia policial.

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Su situación judicial ya fue definida en una audiencia cautelar, en la que la Justicia dispuso su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y confabulación. Sin embargo, su traslado deberá esperar hasta que su condición médica permita su salida de la clínica.

El ciudadano brasileño es señalado por las autoridades como uno de los integrantes de alto perfil del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal originada en Brasil que extendió sus operaciones a otros países de Sudamérica. También es conocido como el Pablo Escobar de Goiás, debido al poder que se le atribuye dentro de las estructuras delictivas.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Júnior de Almeida estaría vinculado a más de 40 casos de sicariato en Brasil y otros 12 en Bolivia. Además, se le atribuye la creación de la organización criminal denominada Amigos do Estado, que, según las autoridades, brindaba protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Las investigaciones también apuntaron al patrimonio y al estilo de vida que llevaba en Concepción. Almeida residía en una lujosa vivienda, donde durante los operativos se encontraron bienes y objetos de alto valor, reflejo del nivel económico que habría alcanzado.

Mientras continúa su recuperación, el presunto líder criminal permanece internado y bajo custodia. Su destino judicial ya está establecido: deberá ser trasladado a Palmasola para cumplir los 180 días de detención preventiva, una vez que los médicos determinen que se encuentra en condiciones de abandonar el centro de salud.