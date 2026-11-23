La baja calidad educativa en Bolivia comienza a reflejarse en el rendimiento de los jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

La dificultad para comprender textos y resolver ejercicios matemáticos preocupa a las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), que advierten que estas deficiencias llegan hasta los exámenes de admisión.

La preocupación surge luego de la publicación de un informe internacional que sitúa a Bolivia entre los países con peores resultados en calidad educativa y señala que ocho de cada diez estudiantes presentan serias dificultades en comprensión lectora y matemáticas.

La vicerrectora de la UAGRM, Juana Borja, manifestó que esta situación se evidencia en los procesos de ingreso a la universidad, donde miles de bachilleres no logran superar las pruebas, pese a que estas se elaboran tomando como referencia los contenidos desarrollados durante la etapa escolar.

“De más o menos 40.000 a 50.000 estudiantes que se presentan, solo accede entre el 40% y el 50%. Esto termina generando frustración en los jóvenes, porque las pruebas están elaboradas en función de los programas que se desarrollan en los colegios”, explicó la autoridad.

Ante este panorama, el vicerrectorado inició una estrategia de acercamiento con las unidades educativas, principalmente con los estudiantes de los últimos años de secundaria.

Como parte de esta iniciativa, sostuvo reuniones con cerca de 450 directores de colegios, a quienes presentó un diagnóstico elaborado a partir de los resultados obtenidos por los postulantes.

La autoridad identificó dos de las principales dificultades: la comprensión lectora y el razonamiento matemático. “El joven está leyendo, pero no comprende inclusive lo que lee, entonces su nivel de razonamiento también se va coartando. Y el otro aspecto es el tema numérico, las matemáticas, que ha remarcado muchísimo ese informe”, señaló.

Finalmente, sostuvo que mejorar la calidad educativa requiere medidas de fondo y una planificación que involucre a todos los niveles de formación, en lugar de acciones improvisadas.

“La educación no es una improvisación, las políticas deben ser estructurales, atendiendo a todos estos niveles de una manera planificada”, enfatizó.