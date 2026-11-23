Los estudiantes de 5.º A de la unidad educativa Cupesí de los Reyes protagonizaron una bonita actividad durante su feria de fin de año, demostrando que los sueños y la imaginación también tienen espacio dentro de las aulas.

Entre las exposiciones y los trabajos preparados por los alumnos, una pequeña reportera llamó especialmente la atención al presentarse con un micrófono elaborado con el distintivo de Red Uno, acompañada de su compañero, quien asumió el papel de camarógrafo.

Con entusiasmo y curiosidad, los dos pequeños periodistas recorrieron el aula para conversar con sus compañeros y conocer los temas que estaban presentando durante la feria.

Mientras la niña realizaba las entrevistas, su compañero la acompañaba como camarógrafo, recreando el trabajo de un equipo de televisión.

La actividad permitió que los estudiantes compartieran sus conocimientos de una manera diferente, convirtiendo las exposiciones escolares en una experiencia entretenida.

La iniciativa formó parte de los momentos especiales que compartieron los alumnos de 5.º A, quienes aprovecharon la feria para mostrar sus trabajos, aprender unos de otros y disfrutar de una jornada de compañerismo.

El pequeño micrófono de Red Uno se convirtió en un detalle que destacó por la creatividad de los estudiantes y su entusiasmo por representar a los profesionales de la comunicación.